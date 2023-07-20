Reuters: протестующие штурмовали и подожгли посольство Швеции в Багдаде

Большое количество демонстрантов штурмовали посольство Швеции в Багдаде, совершили его поджог, пишет РИА Новости.

Произошедшее является серьезным попранием Венской конвенции, заявил МИД Швеции. К счастью, никто из работников посольства не пострадал. Вместе с тем МИД Ирака выступил с осуждением поджога и приказал начать расследование и провести соответствующие меры по выявлению виновных.

Происшествие случилось до запланированного сожжения Корана в Стокгольме (столице Швеции). Ранее сообщалось, что полиция Королевства разрешила сжечь священный для мусульман документ напротив здания посольства Ирака в Швеции.