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Reuters: протестующие штурмовали и подожгли посольство Швеции в Багдаде

20 июля 2023 07:55
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Большое количество демонстрантов штурмовали посольство Швеции в Багдаде, совершили его поджог, пишет РИА Новости.

Произошедшее является серьезным попранием Венской конвенции, заявил МИД Швеции. К счастью, никто из работников посольства не пострадал. Вместе с тем МИД Ирака выступил с осуждением поджога и приказал начать расследование и провести соответствующие меры по выявлению виновных.

Происшествие случилось до запланированного сожжения Корана в Стокгольме (столице Швеции). Ранее сообщалось, что полиция Королевства разрешила сжечь священный для мусульман документ напротив здания посольства Ирака в Швеции.

# Международная политика

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