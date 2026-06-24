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Фермеры Молдовы вышли на общенациональную акцию протеста

24 июня 2026 17:50
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Многочисленные колонны сельхозтехники сегодня, 24 июня, скопились на основных дорогах Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это фермеры вышли на масштабную общенациональную акцию протеста.

Недовольство аграриев вызвали планы правительства увеличить налоги на сельхозпродукцию. По мнению протестующих, это приведет к разорению многих хозяйств. Еще одно требование – полное возмещение налога на топливо. Особое возмущение у фермеров вызвал тот факт, что власти отказываются идти на диалог и решать проблему за столом переговоров. В Министерстве сельского хозяйства Молдовы заявили, что уважают право аграриев на протест, но предпочитают искать выход из ситуации без участия фермеров.

В Албании протесты из-за масштабной застройки на побережье перешли в силовую фазу.

# Международная политика

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