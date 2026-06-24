Литва, как заявили в Сейме, оказалась проворнее всех в бюрократических согласованиях. Чиновники уже надеются получить следующий транш. Выделенная сумма составляет лишь 15 % от общего кредита почти в 6,5 миллиардов евро, который Евросоюз одобрил под перевооружение Литвы.

В Литве после отставки правительства скучали не долго. Сегодня в Вильнюс пришла новость из Брюсселя – почти миллиард евро выделили прибалтийской республике в рамках общеевропейской военной программы SAFE, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это лишь аванс, за которым кроется долговая яма на 35 лет – именно столько литовцам предстоит расплачиваться за инвестиции в мнимую безопасность. Первое десятилетие уйдет на проценты, и лишь затем начнутся основные выплаты. И это при том, что на социальную сферу средств в госбюджете не хватает.

Судя по заявлениям официального Вильнюса, часть денег направят на украинский конфликт, а основная масса уйдет на создание национальной дивизии и закупку тяжелого вооружения. Министр финансов страны уточнил, что этот транш закроет лишь половину потребностей армии. Недостающую сумму, как водится, найдут в карманах местных налогоплательщиков.

На фоне 13 стран-участниц программы, Литва – лишь мелкий игрок. Польша, которая намерена получить 44 млрд евро, уже осваивает первый транш в 6 миллиардов, скупая половину арсенала Европы. Напомним, всего по программе SAFE Евросоюз намерен предоставить странам-участницам кредиты на сумму 150 миллиардов евро.