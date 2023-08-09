В Великобритании люди стали куда реже устраиваться на работу на полную занятость

Новости Великобритании. В Британии сократилось число работников с полной занятостью. Показатель достиг минимального уровня за последние три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, тенденция вызвана слабыми экономическими перспективами. Кроме того, уровень доверия к бизнесу упал. Вернуть людей к работе необходимо как можно скорее, считают аналитики. Однако о возможных шагах правительства для решения проблемы ничего не известно.