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В Великобритании люди стали куда реже устраиваться на работу на полную занятость

09 августа 2023 06:20
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Новости Великобритании. В Британии сократилось число работников с полной занятостью. Показатель достиг минимального уровня за последние три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании люди стали куда реже устраиваться на работу на полную занятость-1

По мнению специалистов, тенденция вызвана слабыми экономическими перспективами. Кроме того, уровень доверия к бизнесу упал. Вернуть людей к работе необходимо как можно скорее, считают аналитики. Однако о возможных шагах правительства для решения проблемы ничего не известно.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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