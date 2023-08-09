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В Польше приняли решение отправить ещё 2 тысячи солдат к белорусской границе

09 августа 2023 13:58
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Обратиться к истории и вспомнить факты из прошлого не помешало бы нашим ближайшим соседям, которые нагнетают обстановку у рубежей. Сопредельные страны продолжают стягивать контингент к границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Польше сегодня приняли решение о дополнительной отправке двух тысяч солдат. Об этом заявили в МВД страны.

В Польше приняли решение отправить ещё 2 тысячи солдат к белорусской границе-1

Там отметили, что это вдвое больше, чем было запрошено пограничной службой. В военном ведомстве сочли, что тысячи бойцов будет мало и решили усилить военную группировку. Стоит отметить, что на данный момент у белорусской границы уже сконцентрировано порядка двух тысяч польских солдат.

Сегодня, 9 августа, же об усилении охраны рубежей с нашей страной заявила и Латвия.

# Граница # Фотофакт

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