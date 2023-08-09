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Во Франции горел дом отдыха для инвалидов – погибли 11 человек

09 августа 2023 14:02
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Новости Франции. 11 человек погибли в результате пожара в доме отдыха для инвалидов на востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции горел дом отдыха для инвалидов – погибли 11 человек-1

Огонь вспыхнул рано утром, когда большинство из постояльцев еще спали. Оперативно прибывшие пожарные успели вывести из здания 17 человек, один из них доставлен в больницу. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На место происшествия выехал премьер-министр Франции.

# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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