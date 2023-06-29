В Японии создали рюкзак со съёмными руками-роботами

Новости Японии. Примерить на себя роль многорукого существа можно в Японии. Благодаря изобретению местных инженеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно представляет собой рюкзак, к которому можно прикрепить до шести конечностей. Управлять ими можно дистанционно. Для этого ученые создали мини-копию устройства. Кстати, чем больше рук у робота, тем больше людей должны управлять им. Так что основная ответственность ложится на тех, кто рядом. Но и самому многоручке непросто. Ведь помощник весит 14 килограммов.

Масахико Инами, сотрудник Токийского университета:

Главная особенность устройства не только в том, что оно дает людям больше двух рук, но и в том, что их можно снимать и делиться ими с другими людьми.