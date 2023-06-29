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В Японии создали рюкзак со съёмными руками-роботами

29 июня 2023 11:51
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Новости Японии. Примерить на себя роль многорукого существа можно в Японии. Благодаря изобретению местных инженеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно представляет собой рюкзак, к которому можно прикрепить до шести конечностей. Управлять ими можно дистанционно. Для этого ученые создали мини-копию устройства. Кстати, чем больше рук у робота, тем больше людей должны управлять им. Так что основная ответственность ложится на тех, кто рядом. Но и самому многоручке непросто. Ведь помощник весит 14 килограммов.

В Японии создали рюкзак со съёмными руками-роботами-1

Масахико Инами, сотрудник Токийского университета:
Главная особенность устройства не только в том, что оно дает людям больше двух рук, но и в том, что их можно снимать и делиться ими с другими людьми.

В Японии создали рюкзак со съёмными руками-роботами-4

Теперь инженеры планируют разработать новый способ управления роботизированными руками. Правда, о сроках не говорят. Ведь сколько понадобится на это времени, неизвестно. Но исследователи считают, что в любом случае труды того стоят, изобретение может оказаться очень полезным. Использовать его, в частности, можно во время спасательных работ.

# Необычное # Новости Японии # Фотофакт

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