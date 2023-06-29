Дизайнеры Конго провели показ мод с целью напоминать людям о простых ценностях

Новости Конго. К миру призывают дизайнеры Конго. Там прошел показ мод. Дизайнеры хотят вдохновить местных жителей и за одно напомнить о важности и хрупкости мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сейчас очень не хватает в стране. Модели демонстрируют наряды, созданные в разных стилях, но есть общая черта. В каждом творении отдана дань местным культурным традициям. В показе участвуют модельеры из Камеруна, Сенегала, Бурунди, Франции, США и других стран.

Флор Мфуанани Нсукула, модельер:

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