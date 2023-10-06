В Японии создали 4-метрового робота, который может превращаться в автомобиль
Новости Японии. Этот робот высотой 4 с половиной метра – гордость японских ученых. Разработку представили в Токио, но однажды они появятся в разных городах страны и даже мира, мечтают создатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина – стартап инженеров из столицы. Вес устройства три с половиной тонны. Так что бегать этот робот не сможет, а вот ходить со скоростью 2 км/ч – вполне.
Ре Есида, директор компании-разработчика:
Мы бы хотели разработать многоцелевое рабочее оборудование, в котором один робот может выполнять несколько задач на объекте. Иногда это небольшое пространство, поэтому много машин не поместится.
Уникальность робота в том, что он может превращаться в автомобиль. И в этом режиме он способен разогнаться до 10 км/ч. Для этого трансформер оснащен кабиной с мониторами, педалями и джойстиками. В планах создателей еще как минимум 5 таких роботов. Как рассказали специалисты, их можно будет использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях или в космической отрасли.