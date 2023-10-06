В Японии создали 4-метрового робота, который может превращаться в автомобиль

Новости Японии. Этот робот высотой 4 с половиной метра – гордость японских ученых. Разработку представили в Токио, но однажды они появятся в разных городах страны и даже мира, мечтают создатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина – стартап инженеров из столицы. Вес устройства три с половиной тонны. Так что бегать этот робот не сможет, а вот ходить со скоростью 2 км/ч – вполне.

Ре Есида, директор компании-разработчика:

Мы бы хотели разработать многоцелевое рабочее оборудование, в котором один робот может выполнять несколько задач на объекте. Иногда это небольшое пространство, поэтому много машин не поместится.