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Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта

06 октября 2023 06:14
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Новости Великобритании. Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта. Он оказался слишком дорогим для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта-1

Стоимость на 80 миллиардов фунтов стерлингов превысила ожидаемую. Теперь правительство планирует вложить сэкономленные средства в сотни новых транспортных инициатив по всей стране. Проект был направлен на сокращение времени в пути между городами на севере страны и Лондоном. Скорость поездов должна была достигать 400 километров в час.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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