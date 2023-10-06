Новости Великобритании. Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта. Он оказался слишком дорогим для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость на 80 миллиардов фунтов стерлингов превысила ожидаемую. Теперь правительство планирует вложить сэкономленные средства в сотни новых транспортных инициатив по всей стране. Проект был направлен на сокращение времени в пути между городами на севере страны и Лондоном. Скорость поездов должна была достигать 400 километров в час.