Самая высокая гора Европы стала ниже

Самая высокая гора Европы стала на два метра ниже. Теперь высота Монблана, по официальным данным, составляет 4 тысячи 805 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие изменения произошли всего за год. Специалисты считают, что это может быть связано с изменением количества осадков. Но не исключают, что через некоторое время гора снова достигнет прежней высоты. Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в течение ближайших пяти лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. Этому будут способствовать выбросы парниковых газов и смена фаз океанских течений.