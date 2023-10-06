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Самая высокая гора Европы стала ниже

06 октября 2023 06:14
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Самая высокая гора Европы стала на два метра ниже. Теперь высота Монблана, по официальным данным, составляет 4 тысячи 805 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая гора Европы стала ниже-1

Такие изменения произошли всего за год. Специалисты считают, что это может быть связано с изменением количества осадков. Но не исключают, что через некоторое время гора снова достигнет прежней высоты. Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в течение ближайших пяти лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. Этому будут способствовать выбросы парниковых газов и смена фаз океанских течений.

# Природные явления # Фотофакт

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