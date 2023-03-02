Эстония инвестирует 30 млн евро в инновационный фонд НАТО

Эстония инвестирует 30 миллионов евро в инновационный фонд НАТО. Такое решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр предпринимательства и информационных технологий прибалтийской республики, инновационный фонд будет способствовать развитию сотрудничества между странами НАТО. А также предоставит безопасную возможность финансировать развитие в стратегически важных областях. Отметим, общий объем инновационного фонда НАТО составит 1 миллиард евро. Решение о его создании было принято на саммите альянса в июне 2022 года.