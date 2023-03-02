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В Нью-Дели прошла встреча G20. Почему конструктивный диалог не удался?

02 марта 2023 19:51
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Вслед за Мюнхенской конференцией и парламентской ассамблеей ОБСЕ свою неэффективность показала и «Большая двадцатка». Встреча G20 прошла в Нью-Дели. Ее главной темой стал украинский вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели прошла встреча G20. Почему конструктивный диалог не удался?-1

Для обсуждений проблемы в индийскую столицу прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, главы британской и китайской дипломатии, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако достичь компромисса и согласовать общую резолюцию встречи так и не удалось. Ряд западных делегаций вместо конструктивного диалога начали обвинять Россию в своих экономических проблемах. А госсекретарь США и вовсе отказался от каких-либо официальных переговоров с главами МИД России и КНР.

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# Международная политика # Сергей Лавров # Энтони Блинкен # Фотофакт

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