В Нью-Дели прошла встреча G20. Почему конструктивный диалог не удался?

Вслед за Мюнхенской конференцией и парламентской ассамблеей ОБСЕ свою неэффективность показала и «Большая двадцатка». Встреча G20 прошла в Нью-Дели. Ее главной темой стал украинский вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждений проблемы в индийскую столицу прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, главы британской и китайской дипломатии, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако достичь компромисса и согласовать общую резолюцию встречи так и не удалось. Ряд западных делегаций вместо конструктивного диалога начали обвинять Россию в своих экономических проблемах. А госсекретарь США и вовсе отказался от каких-либо официальных переговоров с главами МИД России и КНР.