В Польше ожесточённо борются за голоса: Минобороны публикует тревожные видео о ситуации на границе с Беларусью

Действующие власти Польши в преддверии выборов начинают все более ожесточенную борьбу за голоса избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этой гонке не брезгуют никакими средствами, в том числе в ход идут разного рода вбросы и фейки.

Для того чтобы запугать жителей страны исходящей с востока угрозой, Министерство обороны всю эту неделю публикует тревожные видео о ситуации на границе с Беларусью. Мол, ее атакуют толпы беженцев. И все это преподносится как сиюминутные события. Но, как выяснилось, данная информация – двухлетней давности. Аналогичные видео в ноябре 2021 года публиковала погранстража Польши. В связи с этим возникает вопрос – можно ли вообще верить так называемой официальной информации польских силовых ведомств? И кем считают польские военные своих подписчиков?