В Японии крупный пожар охватил южные районы: один человек числится пропавшим без вести, почти 200 жителей эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали не менее 170 домов, часть из них полностью сгорела. В ходе эвакуации выяснилось, что пропал мужчина в возрасте около 70 лет, его поиски продолжаются. Пожарные подразделения тушат очаги и проверяют здания, власти оценивают ущерб и выясняют причины возгорания. Отметим, южные районы Японии регулярно страдают от пожаров и стихийных бедствий, особенно в осенне‑зимний период, когда усиливается сухой ветер.