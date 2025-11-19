В странах Евросоюза растёт число несовершеннолетних мигрантов

Об этом свидетельствуют свежие данные Евростата. Только в августе убежища попросили почти две тысячи несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Большая часть из них – выходцы из Египта, Сомали и Афганистана. При этом самый высокий показатель заявителей пришелся на Францию, Италию, Испанию и Германию. Всего в 2025 году за международной защитой в ЕС обратились свыше 51 тысячи человек, впервые ищущих убежище за пределами своей родины.