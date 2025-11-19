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В странах Евросоюза растёт число несовершеннолетних мигрантов

19 ноября 2025 06:06
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В странах Евросоюза фиксируют рост числа несовершеннолетних мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Евросоюза растёт число несовершеннолетних мигрантов-2

Об этом свидетельствуют свежие данные Евростата. Только в августе убежища попросили почти две тысячи несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Большая часть из них – выходцы из Египта, Сомали и Афганистана. При этом самый высокий показатель заявителей пришелся на Францию, Италию, Испанию и Германию. Всего в 2025 году за международной защитой в ЕС обратились свыше 51 тысячи человек, впервые ищущих убежище за пределами своей родины.

# Европейский союз

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