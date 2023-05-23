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В ворота Белого дома влетел грузовик, пострадавших нет

23 мая 2023 08:35
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Новости США. Грузовик влетел в ворота Белого дома. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ворота Белого дома влетел грузовик, пострадавших нет-1

В машине водителя был найден флаг с нацистской символикой. Мужчина задержан, его мотивы выясняются. На месте происшествия работают саперы. Ранее сообщалось, что в фургоне могла быть заложена бомба. В связи с этим эвакуирован персонал и посетители соседнего отеля. Однако позже стало известно, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.  

# ДТП # Новости США # Фотофакт

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