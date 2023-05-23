В ворота Белого дома влетел грузовик, пострадавших нет

В машине водителя был найден флаг с нацистской символикой. Мужчина задержан, его мотивы выясняются. На месте происшествия работают саперы. Ранее сообщалось, что в фургоне могла быть заложена бомба. В связи с этим эвакуирован персонал и посетители соседнего отеля. Однако позже стало известно, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.