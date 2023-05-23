Венгрия выступила против выделения денег Киеву

Министр иностранных дел Венгрии выступил против выделения денег Киеву. На решение повлияли санкции в отношении банка, который находится в так называемом списке спонсоров войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И до тех пор, пока ситуация не изменится, Будапешт будет выступать против дальнейшего выделения финансовой помощи Украине. При этом Венгрия готова к давлению из-за своей позиции, исходить которое будет, скорее всего, со стороны Брюсселя, отметили в МИД. Тем не менее Будапешту вполне под силу оставить Киев без 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.