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Венгрия выступила против выделения денег Киеву

23 мая 2023 08:19
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Министр иностранных дел Венгрии выступил против выделения денег Киеву. На решение повлияли санкции в отношении банка, который находится в так называемом списке спонсоров войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Венгрия выступила против выделения денег Киеву-1

И до тех пор, пока ситуация не изменится, Будапешт будет выступать против дальнейшего выделения финансовой помощи Украине. При этом Венгрия готова к давлению из-за своей позиции, исходить которое будет, скорее всего, со стороны Брюсселя, отметили в МИД. Тем не менее Будапешту вполне под силу оставить Киев без 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.  

# Международная политика # Фотофакт

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