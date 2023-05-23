Медсектор Германии испытывает проблемы. Многие врачи работают более 10 часов в день

Усталость часто становится причиной увольнения. Нередко медики сталкиваются с выгоранием, а усложняет ситуацию низкая оплата их труда. 70 % опрошенных медиков работают свыше 48 часов в неделю. При этом начальство сверхурочные не учитывает, то есть на зарплате переработки не отражаются. В результате уровень обслуживания пациентов снижается, а каждый четвертый врач рассматривает возможность смены карьерного пути.