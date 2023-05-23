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Медсектор Германии испытывает проблемы. Многие врачи работают более 10 часов в день

23 мая 2023 08:19
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Новости Германии. Медицинский сектор Германии испытывает проблемы. Большинству молодых врачей приходится работать более 10 часов в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Медсектор Германии испытывает проблемы. Многие врачи работают более 10 часов в день-1

Усталость часто становится причиной увольнения. Нередко медики сталкиваются с выгоранием, а усложняет ситуацию низкая оплата их труда. 70 % опрошенных медиков работают свыше 48 часов в неделю. При этом начальство сверхурочные не учитывает, то есть на зарплате переработки не отражаются. В результате уровень обслуживания пациентов снижается, а каждый четвертый врач рассматривает возможность смены карьерного пути.  

# Медицина # Новости Германии # Фотофакт

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