В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов

Латвия решила пополнить ряды своей армии. В ближайшее время там создадут семь новых батальонов. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом из них будут служить до тысячи солдат. Первое подразделение высокой готовности начнет действовать уже в июне. На формирование остальных, по планам Министерства обороны, понадобится от одного года до трех лет. Новые батальоны разместят на юге Латвии, в непосредственной близости от границ Беларуси. Среди них будет и еще один – спецназначения, в задачу которого будет входить сбор разведданных и киберзащита.