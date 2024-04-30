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В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов

30 апреля 2024 08:07
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Латвия решила пополнить ряды своей армии. В ближайшее время там создадут семь новых батальонов. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов-1

В каждом из них будут служить до тысячи солдат. Первое подразделение высокой готовности начнет действовать уже в июне. На формирование остальных, по планам Министерства обороны, понадобится от одного года до трех лет. Новые батальоны разместят на юге Латвии, в непосредственной близости от границ Беларуси. Среди них будет и еще один – спецназначения, в задачу которого будет входить сбор разведданных и киберзащита.

# Вооруженные силы

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