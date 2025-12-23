В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы

Некогда тихая и довольно благополучная Финляндия переживает новый и довольно нетипичный для нее кризис. Национальный статистический центр опубликовал итоговый предновогодний отчет, который омрачит праздничный настрой у многих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным ведомства в 2025 году в стране отмечен рекордный уровень безработицы. Он превысил 10,5 %. Это самый высокий показатель за последние 25 лет.
Число зарегистрированных людей, которые активно ищут новое рабочее место достигло 276 тысяч. Это на 50 тысяч больше, чем год назад. Причиной стали серьезные экономические проблемы, с которыми также впервые столкнулась некогда богатая страна.
По данным Национального союза предпринимателей, с 2020 года Финляндия демонстрирует худшие экономические показатели в Европе. В прошлом месяце число банкротств достигло самого высокого уровня почти за три десятилетия, причем наибольшее количество приходится на строительные компании.