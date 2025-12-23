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В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы

23 декабря 2025 16:57
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Некогда тихая и довольно благополучная Финляндия переживает новый и довольно нетипичный для нее кризис. Национальный статистический центр опубликовал итоговый предновогодний отчет, который омрачит праздничный настрой у многих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства в 2025 году в стране отмечен рекордный уровень безработицы. Он превысил 10,5 %. Это самый высокий показатель за последние 25 лет.

В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы-2

Число зарегистрированных людей, которые активно ищут новое рабочее место достигло 276 тысяч. Это на 50 тысяч больше, чем год назад. Причиной стали серьезные экономические проблемы, с которыми также впервые столкнулась некогда богатая страна.

По данным Национального союза предпринимателей, с 2020 года Финляндия демонстрирует худшие экономические показатели в Европе. В прошлом месяце число банкротств достигло самого высокого уровня почти за три десятилетия, причем наибольшее количество приходится на строительные компании.

# Международная политика # Безработица

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