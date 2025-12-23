В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы

Некогда тихая и довольно благополучная Финляндия переживает новый и довольно нетипичный для нее кризис. Национальный статистический центр опубликовал итоговый предновогодний отчет, который омрачит праздничный настрой у многих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства в 2025 году в стране отмечен рекордный уровень безработицы. Он превысил 10,5 %. Это самый высокий показатель за последние 25 лет.