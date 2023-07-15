Новости Италии. В Венеции срочно ищут врачей. Для этого власти города даже организовали яркую рекламную кампанию со световым шоу и лозунгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в Венеции сейчас работают всего лишь 44 терапевта. В ближайшие годы все они отправятся на пенсию. Новым врачам, которые переедут сюда по работе, предлагают дополнительные бонусы, например, парковочное место на въезде в город. На вакансии уже откликаются из разных стран мира.