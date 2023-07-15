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ФСБ: предотвращено покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

15 июля 2023 10:54
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Российские спецслужбы во взаимодействии с милицией и Следственным комитетом РФ пресекли планы украинских служб по покушению на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, а также на популярную телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

У захваченных членов неонацистской группировки «Параграф-88» была организована рекогносцировка по местам их работы и жительства. В итоге обыска у арестованных были изъяты автомат Калашникова, ножи, кастеты, дубинки, наручники, нацистская символика, литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, свидетельствующей об их преступных намерениях. В отношении злоумышленников планируется возбудить уголовное дело по экстремистским и террористическим статьям.

# Международная политика # Ксения Собчак # Маргарита Симоньян

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