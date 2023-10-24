В Великобритании выросло число бездомных

Впрочем, привели к этому другие рекорды, установленные в стране за последние годы. В частности, невиданные ранее значения инфляции. До сих пор рост потребительских цен в Британии в три раза превышает целевой уровень. На фоне экономических трудностей решить вопрос растущим числом бездомных оказалось непросто. Неудачные попытки стали причиной образовавшегося дефицита в бюджете Лондона в размере 550 миллионов евро. Тем не менее правительство намерено продолжить борьбу с бедностью. На решения жилищного кризиса страна готова потратить еще 2 миллиарда евро в течение следующих трех лет.