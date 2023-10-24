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В Великобритании выросло число бездомных

24 октября 2023 20:01
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Новости Великобритании. На 7% выросло число бездомных в Великобритании. Это самый высокий показатель за всю историю Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании выросло число бездомных-1

Впрочем, привели к этому другие рекорды, установленные в стране за последние годы. В частности, невиданные ранее значения инфляции. До сих пор рост потребительских цен в Британии в три раза превышает целевой уровень. На фоне экономических трудностей решить вопрос растущим числом бездомных оказалось непросто. Неудачные попытки стали причиной образовавшегося дефицита в бюджете Лондона в размере 550 миллионов евро. Тем не менее правительство намерено продолжить борьбу с бедностью. На решения жилищного кризиса страна готова потратить еще 2 миллиарда евро в течение следующих трех лет.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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