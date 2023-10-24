Байдена обвиняют в миграционном кризисе

Опрос показывает, что кризис на южной границе страны, из-за которого в Штаты хлынули тысячи просителей убежища, снижает популярность американского лидера. В мае этого года США отменили ряд ограничений на границе, введенных еще во время пандемии коронавируса. Это вызвало небывалый приток мигрантов в страну. Однако некоторые из них гибнут, так и не добравшись до пункта назначения. За год пустыни унесли жизни 60 переселенцев.