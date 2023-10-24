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Байдена обвиняют в миграционном кризисе

24 октября 2023 20:01
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Новости США. Большинство жителей Нью-Йорка обвиняют Байдена в миграционном кризисе. Более 80 % будущих избирателей считают приток переселенцев серьезной проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байдена обвиняют в миграционном кризисе-1

Опрос показывает, что кризис на южной границе страны, из-за которого в Штаты хлынули тысячи просителей убежища, снижает популярность американского лидера. В мае этого года США отменили ряд ограничений на границе, введенных еще во время пандемии коронавируса. Это вызвало небывалый приток мигрантов в страну. Однако некоторые из них гибнут, так и не добравшись до пункта назначения. За год пустыни унесли жизни 60 переселенцев.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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