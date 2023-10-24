В Австрии преподаватели требуют лучших условий труда

Новости Австрии. Протесты в центре Вены. Воспитатели и преподаватели требуют лучших условий труда. В митинге приняли участие более 10 тысяч активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прошел мирно, без происшествий. Демонстранты выкрикивали лозунги, шествия также сопровождалось музыкой. Местные СМИ отмечают, что сегодняшняя забастовка в австрийской столице нарушила работу детских садов и других дошкольных учреждений. Всего пересмотреть свои планы были вынуждены родители около 100 тысяч детей.