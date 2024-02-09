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«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров

09 февраля 2024 16:47
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В Польше – бунт на колесах. Страна охвачена фермерскими протестами. В направлении крупнейших городов движутся колонны тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров-1

Самая масштабная акция намечена в Познани. Также протестующие возобновили блокаду украинской границы и забаррикадировали пункт пропуска «Медыка». В своем общем заявлении митингующие требуют прекратить импорт дешевой украинской сельхозпродукции и увеличить количество льгот для работников сельского хозяйства.

«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров-4

Моя ферма и моя семья лично ощущают последствия таких законов, потому что на зерно, которое мы производим, в основном на кукурузу и пшеницу, в настоящее время цены настолько низкие, что они даже не покрывают 100 % производственных затрат. Я думаю, что это связано с загрузкой складов дешевым техническим зерном, пришедшим к нам с восточной границы. Оно не тестируется на тяжелые металлы и удобрения, которые мы не можем использовать, но разрешены в Украине.

В польском правительстве согласились, что у фермеров есть веские причины для волнения, и объявили, что начали вести переговоры с Украиной о серьезных ограничениях на ввоз сельхозпродукции. Но протестующие не планируют сворачивать манифестации, пока не будут приняты решительные меры. Профсоюзы заявили, что акции протестов продолжатся.

«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров-7

Протесты фермеров не угасают и в других европейских странах. Испанские аграрии недовольны действиями Брюсселя и требуют отмены принятого там «зеленого законодательства», ужесточения контроля за продукцией из стран, не входящих в ЕС, и увеличения правительственной помощи для аграрного сектора.

«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров-10

Мы защищаем наше вино и испанские продукты, потому что нам недоплачивают. Цены на нашу продукцию очень низкие, но газ и удобрения выросли почти на 100 %, а мы до сих пор продаем их по стоимости, которая была установлена 30 лет назад, поэтому оставаться так не должно. Европейский союз должен изменить ситуацию, иначе мы развалимся, мы больше не можем сопротивляться.

Положение аграриев в Испании усугубляет засуха. Количество осадков в регионе оказалось ниже нормы, что сильно сказывается на урожае. Митингующие не планируют сворачивать протест и намерены в скором времени выдвинуться в Мадрид.

# Акции протеста # Новости Польши

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