«Цены на нашу продукцию очень низкие». Польшу охватили протесты фермеров

Моя ферма и моя семья лично ощущают последствия таких законов, потому что на зерно, которое мы производим, в основном на кукурузу и пшеницу, в настоящее время цены настолько низкие, что они даже не покрывают 100 % производственных затрат. Я думаю, что это связано с загрузкой складов дешевым техническим зерном, пришедшим к нам с восточной границы. Оно не тестируется на тяжелые металлы и удобрения, которые мы не можем использовать, но разрешены в Украине.

В польском правительстве согласились, что у фермеров есть веские причины для волнения, и объявили, что начали вести переговоры с Украиной о серьезных ограничениях на ввоз сельхозпродукции. Но протестующие не планируют сворачивать манифестации, пока не будут приняты решительные меры. Профсоюзы заявили, что акции протестов продолжатся.