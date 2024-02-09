Польшу и Италию охватили фермерские протесты

В Польше бунт на колесах. Страна охвачена фермерскими протестами. Как минимум 260 акций по всей стране проходят одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии требуют прекратить импорт украинского продовольствия. В правительстве предложить решение проблемы пока не могут и даже не препятствуют проведению митингов. Министр сельского хозяйства Польши и вовсе заявил, что у аграриев есть основания опасаться за свое будущее. Сейчас в направлении большинства крупных городов движутся колонны тракторов и другой сельхозтехники. Множество трасс по всей стране перекрыты.

Похожая ситуация и в Италии. 130 тракторов заблокировали трассу на окраине Рима. Они ждут, когда власти пропустят их в столицу. Демонстранты требуют улучшения условий труда, увеличения субсидий и серьезных реформ в аграрном секторе. Фермеры в пригороде Рима разбили палатки и заявили, что не уедут не дождавшись результатов.

Протест будет продолжаться. Мы выдвинули требования и все еще ждем соответствующих ответов. Нам нужна помощь, это очень важно, и мы сделаем все возможное, чтобы ее получить. Мы можем потерять наше будущее.

Итальянские фермеры протестуют пятый день. По информации местного профсоюза, к концу недели число демонстрантов увеличится еще на 2 тысячи человек.