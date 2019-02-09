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В Великобритании самолёт не смог приземлиться из-за сильного ветра

09 февраля 2019 10:20
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Новости Великобритании. Из-за сильного ветра самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу. Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано на YouTube 8 февраля.  

На кадрах видно, что воздушное судно заходит на посадку, но его пошатывает ветром. На секунду летательный аппарат смог коснуться земли задними шасси, но резкий порыв подхватил самолёт.  

В Великобритании самолёт не смог приземлиться из-за сильного ветра-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале BIG JET TV  

Пилоту пришлось делать выбор: либо попытаться продолжить посадку, рискуя упасть, либо взлететь и попробовать приземлиться ещё раз немного позже. Лётчик выбрал второй вариант.  

«Лётчики отлично сработали. Могли бы и носом ткнуться»,  

«Поздравляют British Airways с профессионализмом пилотов и успешным избежанием катастрофы»,  

«Ужасные кадры, бедные пассажиры. Они, наверное, окаменели».  

В Британии сейчас буйствует ураган Эрик. Согласно имеющимся сведениям, в некоторых регионах Соединённого Королевства скорость ветра составляет 22 м/с (80 км/ч), а порывы достигают 30,5 м/с (110 км/ч).  

Зимой 2018 года с аналогичными трудностями при посадке столкнулись пилоты немецкой авиакомпании.  

Видеозапись посадки набрала почти шесть миллионов просмотров – здесь подробности.  

# Самолет # Видеофакт

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