В Великобритании самолёт не смог приземлиться из-за сильного ветра

На кадрах видно, что воздушное судно заходит на посадку, но его пошатывает ветром. На секунду летательный аппарат смог коснуться земли задними шасси, но резкий порыв подхватил самолёт.

Новости Великобритании. Из-за сильного ветра самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу. Произошедшее попало на видео , которое было опубликовано на YouTube 8 февраля.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале BIG JET TV

Пилоту пришлось делать выбор: либо попытаться продолжить посадку, рискуя упасть, либо взлететь и попробовать приземлиться ещё раз немного позже. Лётчик выбрал второй вариант.

«Лётчики отлично сработали. Могли бы и носом ткнуться»,

«Поздравляют British Airways с профессионализмом пилотов и успешным избежанием катастрофы»,

«Ужасные кадры, бедные пассажиры. Они, наверное, окаменели».

В Британии сейчас буйствует ураган Эрик. Согласно имеющимся сведениям, в некоторых регионах Соединённого Королевства скорость ветра составляет 22 м/с (80 км/ч), а порывы достигают 30,5 м/с (110 км/ч).

Зимой 2018 года с аналогичными трудностями при посадке столкнулись пилоты немецкой авиакомпании.