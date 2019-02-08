Задержаны подозреваемые в ограблении банка в Бельгии

Новости Бельгии. Бельгийские правоохранители задержали ещё двоих подозреваемых в причастности к громкому ограблению банка в Антверпене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их доставили на допрос в отделение. Накануне сообщалось о поимке уроженца Грузии, который, по мнению следователей, также имеет отношение к преступлению. Злоумышленники проникли в хранилище банка через прорытые под землёй тоннели. Они опустошили несколько десятков ячеек с драгоценными камнями и скрылись тем же путём.