Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка

Новости Беларуси. Юноша провёл под грудами стекла и бетона 45 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он находится в больнице под пристальным надзором медиков. О состоянии мальчика ничего не сообщается.
Новости Беларуси. Юноша провёл под грудами стекла и бетона 45 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он находится в больнице под пристальным надзором медиков. О состоянии мальчика ничего не сообщается.
Также были обнаружены тела ещё троих погибших жильцов. Таким образом, число жертв достигло 14. Поисково-спасательная операция продолжается.
Прокуратура ведёт расследование в связи с происшествием. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.