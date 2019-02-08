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Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка

08 февраля 2019 14:28
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Новости Беларуси. Юноша провёл под грудами стекла и бетона 45 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Сейчас он находится в больнице под пристальным надзором медиков. О состоянии мальчика ничего не сообщается.

Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка-1

Также были обнаружены тела ещё троих погибших жильцов. Таким образом, число жертв достигло 14. Поисково-спасательная операция продолжается.

Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка-4

Прокуратура ведёт расследование в связи с происшествием. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

# Обрушение дома # Фотофакт

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