В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков

Новости Великобритании. Более 350 тысяч медицинских приемов и операций могут быть отменены в Британии из-за забастовки врачей-интернов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырехдневная стачка запланирована на 11 апреля. Местные СМИ уже бьют тревогу.

Неутешительные прогнозы появились на страницах издания The Sunday Times, что вызвало еще больше беспокойства в обществе. Предыдущая забастовка медиков привела к отмене 175 тысяч запланированных приемов, однако тогда бастующих работников подменяли коллеги. Теперь врачи от этой практики отказались.