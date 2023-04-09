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В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков

09 апреля 2023 15:08
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Новости Великобритании. Более 350 тысяч медицинских приемов и операций могут быть отменены в Британии из-за забастовки врачей-интернов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырехдневная стачка запланирована на 11 апреля. Местные СМИ уже бьют тревогу.

В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков-1

Неутешительные прогнозы появились на страницах издания The Sunday Times, что вызвало еще больше беспокойства в обществе. Предыдущая забастовка медиков привела к отмене 175 тысяч запланированных приемов, однако тогда бастующих работников подменяли коллеги. Теперь врачи от этой практики отказались.

В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков-4

Напомним, медики Королевства недовольны падением реальных доходов и требуют поднять заработную плату на 35 %.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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