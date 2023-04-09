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Против поставок оружия Украине и антироссийских санкций – жители Германии вышли на протесты

09 апреля 2023 15:02
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Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии. Протесты охватили 70 немецких городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмблемой шествий активистов стал голубь как международный символ мира.

Против поставок оружия Украине и антироссийских санкций – жители Германии вышли на протесты-1

Участники призвали остановить военные поставки Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс. К требованиям столичных демонстрантов прибавилось еще одно – отмена антироссийских санкций.

Против поставок оружия Украине и антироссийских санкций – жители Германии вышли на протесты-4

По мнению активистов, ограничения лишь привели к резкому росту цен на энергоносители и вызвали кризис стоимости жизни. Эти и другие претензии к правительству жители указали на своих плакатах.

Против поставок оружия Украине и антироссийских санкций – жители Германии вышли на протесты-7

Немедленное прекращение огня и начало переговоров демонстранты назвали лучшей альтернативой дальнейшему экспорту оружия и эскалации конфликта.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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