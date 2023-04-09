Против поставок оружия Украине и антироссийских санкций – жители Германии вышли на протесты

Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии. Протесты охватили 70 немецких городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмблемой шествий активистов стал голубь как международный символ мира.

Участники призвали остановить военные поставки Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс. К требованиям столичных демонстрантов прибавилось еще одно – отмена антироссийских санкций.

По мнению активистов, ограничения лишь привели к резкому росту цен на энергоносители и вызвали кризис стоимости жизни. Эти и другие претензии к правительству жители указали на своих плакатах.