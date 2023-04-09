Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии. Протесты охватили 70 немецких городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмблемой шествий активистов стал голубь как международный символ мира.
Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии. Протесты охватили 70 немецких городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмблемой шествий активистов стал голубь как международный символ мира.
Участники призвали остановить военные поставки Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс. К требованиям столичных демонстрантов прибавилось еще одно – отмена антироссийских санкций.
По мнению активистов, ограничения лишь привели к резкому росту цен на энергоносители и вызвали кризис стоимости жизни. Эти и другие претензии к правительству жители указали на своих плакатах.
Немедленное прекращение огня и начало переговоров демонстранты назвали лучшей альтернативой дальнейшему экспорту оружия и эскалации конфликта.