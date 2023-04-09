Самый пушистый сотрудник – в полиции Калифорнии служит кролик Перси

Год назад один их местных правоохранителей спас его во время патрулирования улиц. После неудачных поисков хозяина питомца решили оставить в отделении. С тех пор он любимчик полицейских и даже их коллега. Перси даже присвоили особую должность – сотрудник здравоохранения. Он помогает полицейским справляться со стрессом и поднимает настроение правоохранителям после тяжелого рабочего дня.