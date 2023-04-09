Самый пушистый сотрудник – в полиции Калифорнии служит кролик Перси

Новости США. Милые кадры из Америки. На службу в полицию Калифорнии заступил необычный сотрудник: кролик по имени Перси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Милые кадры из Америки. На службу в полицию Калифорнии заступил необычный сотрудник: кролик по имени Перси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год назад один их местных правоохранителей спас его во время патрулирования улиц. После неудачных поисков хозяина питомца решили оставить в отделении. С тех пор он любимчик полицейских и даже их коллега. Перси даже присвоили особую должность – сотрудник здравоохранения. Он помогает полицейским справляться со стрессом и поднимает настроение правоохранителям после тяжелого рабочего дня.