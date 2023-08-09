Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что в США обеспокоены мощью российского АПЛ

В Америке встревожены мощными возможностями атомного подводного флота РФ. Он способен стереть Штаты и на фоне этого вопроса украинский уходит на второй план. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, приводит его слова РИА Новости.

По его словам, американские генералы уже не так активно вещают о поражении Российской Федерации. Сейчас для них главный вопрос – потенциальная угроза со стороны российских АПЛ. Эксперт обращает внимание, что в мире только два государства с такими мощными субмаринами – РФ и Америка. Москва уже превосходит Вашингтон по этой части. Россия имеет беспилотный подводный флот, который способен нести ядерное оружие и в теории нанести катастрофический удар по США, а Штаты не могут противостоять этой угрозе.