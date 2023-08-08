Варшава намерена перекинуть к границе Беларуси ещё тысячу военных

К ситуации у границы Беларуси. Там соседствующая с нами Польша продолжает нагнетать обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава намерена перекинуть к нашим рубежам еще тысячу военных. Соответствующий приказ уже отдал министр обороны Польши. Свое решение власти мотивируют тем, что на границе по-прежнему наблюдается наплыв мигрантов. В связи с этим пограничникам нужны дополнительные ресурсы. Однако белорусско-польская граница и так достаточно милитаризована. Там находятся более двух тысяч военных и 500 полицейских, не говоря о самих пограничниках.