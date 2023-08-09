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В испанской Каталонии бастуют более 20 тысяч рабочих – они недовольны зарплатами

09 августа 2023 06:19
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Новости Испании. Свыше 20 тысяч рабочих объявили забастовку в испанской Каталонии. Они недовольны низкой зарплатой и недоступностью жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В испанской Каталонии бастуют более 20 тысяч рабочих – они недовольны зарплатами-1

Стоимость аренды возросла, крыша над головой доступна не всем. При этом позволить себе комфортные условия проживания с учетом нынешней инфляции порой не могут даже трудоустроенные граждане. Это и стало поводом для демонстрации. Ее, кстати, мирной назвать нельзя. Четыре человека получили травмы в результате столкновений с полицией.

# Забастовка # Новости Испании # Фотофакт

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