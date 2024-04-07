В Египте начинается очередной раунд переговоров о перемирии в Газе

Сегодня, когда исполнилось ровно полгода после начала военного конфликта в Газе, предпринята очередная попытка положить ему конец. В Каире начинается новый раунд переговоров о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство движения ХАМАС уже сообщило, что отправило в египетскую столицу свою делегацию, чтобы обсудить условия перемирия с дипломатами Египта, Катара, США и Израиля. Вот только пока непонятно, сядут ли за стол переговоров израильские представители, после того как в ХАМАС отклонили последние условия перемирия, предложенного Израилем. Но как бы то ни было, все заинтересованные стороны надеются на благополучный исход этой встречи.