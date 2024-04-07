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В Египте начинается очередной раунд переговоров о перемирии в Газе

07 апреля 2024 13:50
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Сегодня, когда исполнилось ровно полгода после начала военного конфликта в Газе, предпринята очередная попытка положить ему конец. В Каире начинается новый раунд переговоров о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте начинается очередной раунд переговоров о перемирии в Газе-1

Руководство движения ХАМАС уже сообщило, что отправило в египетскую столицу свою делегацию, чтобы обсудить условия перемирия с дипломатами Египта, Катара, США и Израиля. Вот только пока непонятно, сядут ли за стол переговоров израильские представители, после того как в ХАМАС отклонили последние условия перемирия, предложенного Израилем. Но как бы то ни было, все заинтересованные стороны надеются на благополучный исход этой встречи.

В Египте начинается очередной раунд переговоров о перемирии в Газе-4

Оптимизм вызывает и последнее сообщение о том, что ЦАХАЛ отводит все свои подразделения с юга сектора Газа. Остается напомнить, что жертвами конфликта стали более 33 тысяч палестинцев.

# Международная политика

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