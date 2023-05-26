При этом Бельгия всего четвертая в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая приняла такое решение. Зато уже в 2024 году внести свой вклад в политическое будущее страны смогут почти 300 тысяч человек. Однако, в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние должны будут зарегистрироваться заранее.