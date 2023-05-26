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Бельгийцам разрешили голосовать с 16 лет – так хотят увеличить явку на выборах

26 мая 2023 07:46
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Бельгийцам разрешили голосовать с 16 лет. Это касается выборов в Европарламент. Снижение возрастных ограничений увеличит явку, считают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бельгийцам разрешили голосовать с 16 лет – так хотят увеличить явку на выборах-1

При этом Бельгия всего четвертая в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая приняла такое решение. Зато уже в 2024 году внести свой вклад в политическое будущее страны смогут почти 300 тысяч человек. Однако, в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние должны будут зарегистрироваться заранее.  

# Выборы # Фотофакт

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