В Варшаве прошёл марш националистов

Новости Польши. В Варшаве состоялся ежегодный марш националистов, который организован по случаю Дня независимости. В этом году тысячи людей собрались под лозунгом «Еще Польша не погибла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны прошли по центральным улицам, далее собрались возле Национального стадиона – на митинг и концерт. Чтобы предотвратить возможные беспорядки, были привлечены усиленные наряды полиции. По распоряжению мэра Варшавы подтянули и спецтехнику для разгона демонстрантов.

В последние годы во время марша регулярно происходят потасовки участников с правоохранителями. В прошлом году подобная акция собрала более 100 тысяч человек.

Напомним, что «Марш независимости» – крупнейшее шествие. Ежегодно проводится 11 ноября националистическими силами по случаю празднования независимости, обретенной Польшей в 1918 году. Время от времени марш омрачается беспорядками.