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Лукашенко поздравил президента и народ Анголы с Днём независимости

11 ноября 2023 13:38
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Беларусь готова конструктивно сотрудничать со всеми странами. Минск заинтересован в развитии двусторонних отношений с Анголой. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании президенту и народу этой страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Анголы с Днём независимости-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь, как и Ангола, высоко ценит добытую в боях с угнетателями возможность жить своим умом, улучшать родную землю, мирно работать для светлого будущего потомков. Считаю, что пришло время активизировать работу и приступить к реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, добывающей промышленности, образовании, науке и других сферах взаимного интереса.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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