Лукашенко поздравил президента и народ Анголы с Днём независимости

Беларусь готова конструктивно сотрудничать со всеми странами. Минск заинтересован в развитии двусторонних отношений с Анголой. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании президенту и народу этой страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь, как и Ангола, высоко ценит добытую в боях с угнетателями возможность жить своим умом, улучшать родную землю, мирно работать для светлого будущего потомков. Считаю, что пришло время активизировать работу и приступить к реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, добывающей промышленности, образовании, науке и других сферах взаимного интереса.