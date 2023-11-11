Лукашенко поздравил президента и народ Анголы с Днём независимости

Беларусь готова конструктивно сотрудничать со всеми странами. Минск заинтересован в развитии двусторонних отношений с Анголой. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании президенту и народу этой страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.