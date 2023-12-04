Прямой эфир

Оксфордский словарь объявил rizz словом 2023 года

04 декабря 2023 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Слово «rizz» стало словом года по версии Оксфордского словаря в 2023 году, что свидетельствует о его большой популярности в социальных сетях как синонима «стиля и привлекательности, шарма». Об этом пишет ТАСС.

Слово, происходящее от «харизмы», демонстрирует, как интернет-сленг влияет на тенденции в языке. Выбор слова года теперь основан на публичном голосовании из предварительного списка лингвистов.

В число претендентов на звание финалиста вошли также «свифти» (Swiftie – так называют поклонников поп-певицы Тейлор Свифт), «подсказка» (prompt) и «ситуашения» (situationship – романтические или интимные отношения, не считающиеся официальными или установленными).

Предыдущим словом года было «режим гоблина», символизирующее антисоциальное поведение.

# Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Боярский рассказал о своём самочувствии после выписки
04 декабря 2023 13:42

Боярский рассказал о своём самочувствии после выписки

Стоимость золота превысила $2100 за унцию
04 декабря 2023 13:27

Стоимость золота превысила $2100 за унцию

В Турции произошло мощное землетрясение
04 декабря 2023 12:43

В Турции произошло мощное землетрясение