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В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19

20 марта 2020 11:47
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Новости Китая. В центре эпидемии, китайском городе Ухань, уже второй день не фиксируют местных случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19-1

Новые пациенты, 39 человек, у которых выявили COVID-19, прибыли из-за границы. Ещё 730 граждан, победивших болезнь, выписались из больниц.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19-4

Напомним, с начала распространения заболевания в Китае число зараженных составляет почти 81 тысячу человек. Из них более 71 тысячи поправились. 

# Коронавирус # Фотофакт

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