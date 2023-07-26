В турецком Кемере пламя вплотную приблизилось к зоне отелей

Новости Турции. Пылающие горные леса в турецком Кемере ночью на 26 июля продолжили тушить пожарные вертолеты. Пламя вплотную приблизилось к зоне отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воду берут в море вблизи гостиничных пляжей. Как пишут туристы в социальных сетях, в окрестностях Кемера чувствуется запах гари, но паники нет, обстановка в целом спокойная, дороги в сам город, а также в Анталию не перекрыты. Периодически пропадает Wi-Fi, но мобильный интернет работает. Окрестные населенные пункты, находящиеся под угрозой пожара, эвакуированы в качестве меры предосторожности.