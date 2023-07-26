В Германии один из поездов сошёл с рельсов из-за сильного ветра

Новости Германии. Столицу Германии накрыл шторм. В Берлин пришли сильные порывы ветра с ливнем и грозой. Метро работает с перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поломанные деревья перегородили дороги. Также затруднено железнодорожное сообщение. Один из поездов сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается. Известно, что городские власти начали подсчитывать материальный ущерб.