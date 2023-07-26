Более 30 человек погибли во время пожаров в Алжире

Новости Алжира. Более 30 человек погибли в результате пожаров в Алжире. Среди них 10 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ликвидации стихии задействованы около 8 000 человек, но взять под контроль огонь пока не удается. Он распространился в 16 провинциях страны. Уничтожено сотни домов и автомобилей. Многие из местных жителей лишились крыши над головой. Пожары в Алжире начались в ночь на 23 июля и быстро распространились из-за сильного ветра.