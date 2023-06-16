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В Турции прошли крупные военные учения

16 июня 2023 09:13
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Новости Турции. В Турции прошли крупные международные учения «Анатолийский феникс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме местных военных, в них участвовали подразделения армии Азербайджана, Кипра и Катара.

В Турции прошли крупные военные учения-1

Они отрабатывали защиту военного конвоя, поддержку с воздуха, эвакуацию раненых и личного состава, десантирование с парашютом. Как было отмечено наблюдателями, маневры проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Были задействованы истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, транспортная авиация и вертолеты.

# Военные учения # Новости Турции # Фотофакт

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