Японец переехал в Сенегал и начал обучать молодёжь сенегальской борьбе

Учиться у лучших. Житель Токио Сего Уодзуми переехал в Сенегал в прошлом году. Сменить страну проживания спортсмена заставила любовь к боевым искусствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сего с детства увлекался сенегальской борьбой и всегда хотел побывать там, где она зародилась. Приехав однажды, японец остался. А год спустя набрал свою группу, которую обучает сенегальской борьбе. Это молодые ребята, которые, как и он, увлечены этим видом спорта.

Сего Уодзуми, спортсмен:

Причина, по которой я люблю Сенегал, это люди. Они очень добрые. Когда я сюда приехал, я был очарован гостеприимством. У местных большие семье, они поддерживают друг друга, и я просто влюбился в эту культуру.