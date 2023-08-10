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В Нигере пообещали убить экс-президента в случае военной интервенции

10 августа 2023 19:56
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Лидеры стран Экономического сообщества стран Западной Африки распорядились привести в готовность резервные силы. Такое решение было принято на экстренном саммите. При этом президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигере пообещали убить экс-президента в случае военной интервенции-1

По его словам, ситуация в Нигере угрожает безопасности всего континента, поэтому важно отдать приоритет диалогу для возвращения к конституционному порядку. В свою очередь в Нигере заявили, что убьют экс-президента, который сейчас находится у них в заложниках, в случае военной интервенции.

# Международная политика # Фотофакт

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