В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Новости Турции. Один человек погиб, 15 пострадали при аварии, в которую попал пассажирский автобус в турецком Токате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он на полной скорости внезапно стал неуправляем и перевернулся. Водитель скончался до приезда медиков, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, у четверых из них серьезные травмы. Как сообщили в полиции, скорее всего, причиной ДТП стала скользкая дорога.