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В Турции перевернулся автобус с пассажирами

01 февраля 2023 10:20
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Новости Турции. Один человек погиб, 15 пострадали при аварии, в которую попал пассажирский автобус в турецком Токате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции перевернулся автобус с пассажирами-1

Он на полной скорости внезапно стал неуправляем и перевернулся. Водитель скончался до приезда медиков, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, у четверых из них серьезные травмы. Как сообщили в полиции, скорее всего, причиной ДТП стала скользкая дорога.

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# Авария # Новости Турции # Фотофакт

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